Месси обошёл Роналду и Неймара в рейтинге лучших дриблёров за последние 13 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим дриблёром в топ-5 лучших европейских лигах, сообщает Squawka.

По данным источника, с сезона 2006/07 компания Opta начала фиксировать статистику по дриблингу. За последние 13 лет Лионель Месси является лучшим по этому показателю. На счету аргентинского форварда 1880 обводок, из которых 57,2% удачных. Второе место по этому показателю занимает полузащитник «Реала» Эден Азар, который совершил 1220 обводок, 57,1% которых завершились успехом. Замкнул тройку лучших дриблёров полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, на счету которого 939 обводов, 47,9% которых завершались удачно.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял пятое место в списке. На счету португальского нападающего 816 обводок, 44% которых увенчались успехом.

Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы:

1. Лионель Месси («Барселона») – 1880 обводок, 57,2% удачных попыток

2. Эден Азар («Реал») – 1220, 57,1%

3. Франк Рибери («Фиорентина») – 939, 47,9%

4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 832, 46,6%

5. Криштиану Роналду («Ювентус») – 816, 44%

6. Хоакин («Бетис») – 798, 50,9%

7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) – 770, 50,6%

8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 739, 60,9%

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 736, 56,8%

10. Неймар («Пари Сен-Жермен») – 734, 50,2%