Месси обошёл Роналду и Неймара в рейтинге лучших дриблёров за последние 13 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим дриблёром в топ-5 лучших европейских лигах, сообщает Squawka.
По данным источника, с сезона 2006/07 компания Opta начала фиксировать статистику по дриблингу. За последние 13 лет Лионель Месси является лучшим по этому показателю. На счету аргентинского форварда 1880 обводок, из которых 57,2% удачных. Второе место по этому показателю занимает полузащитник «Реала» Эден Азар, который совершил 1220 обводок, 57,1% которых завершились успехом. Замкнул тройку лучших дриблёров полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери, на счету которого 939 обводов, 47,9% которых завершались удачно.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял пятое место в списке. На счету португальского нападающего 816 обводок, 44% которых увенчались успехом.
Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы:
1. Лионель Месси («Барселона») – 1880 обводок, 57,2% удачных попыток
2. Эден Азар («Реал») – 1220, 57,1%
3. Франк Рибери («Фиорентина») – 939, 47,9%
4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 832, 46,6%
5. Криштиану Роналду («Ювентус») – 816, 44%
6. Хоакин («Бетис») – 798, 50,9%
7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) – 770, 50,6%
8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 739, 60,9%
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 736, 56,8%
10. Неймар («Пари Сен-Жермен») – 734, 50,2%
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