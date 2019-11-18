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Защитник ЦСКА Карпов выбыл на неделю из-за сотрясения мозга

Защитник ЦСКА Карпов выбыл на неделю из-за сотрясения мозга
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче со «СКА Ростов-на-Дону» (5:1).

17-летний защитник столичного клуба отыграл в товарищеском матче 64 минута, после чего был заменён. Вместо него на поле вышел Максим Елеев. В этом сезоне Карпов принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги.

«У меня сотрясение. Насколько выбыл? Неделя», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги ЦСКА проведёт на домашней арене с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в воскресенье, 24 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена». Подопечные Виктора Гончаренко занимают четвёртое место в чемпионате России, набрав 30 очков в 16 турах.

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