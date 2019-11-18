Вейналдум — о расизме: наши предки боролись, чтобы мы могли жить свободно

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум высказался о проблеме расизма в футболе.



В матче чемпионата Нидерландов «Ден Босх» — «Эксельсиор» фанаты выкрикивали расистские оскорбления в адрес форварда гостей Ахмада Морейру. Встреча была приостановлена.



«Это действительно меня задело. Никак не ожидал, что подобное может произойти в Нидерландах. Не могу поверить. Это проблема всего общества. Как игроки, мы вряд ли можем что-то изменить. Но считаю, что футболисты должны поддерживать друг друга.



Надеюсь, за этим последуют серьёзные наказания. Такое не должно повториться. Это был не просто расизм со стороны фаната «Эксельсиора», я видел нацистское приветствие на трибунах. Сразу возникает мысль: «Да что с вами, люди?» Наши предки боролись, чтобы мы могли жить свободно. Если люди всё ещё используют нацистское приветствие, это совершенно неуважительно. Мы не можем допустить этого в Нидерландах. Таково моё мнение», — приводит слова Вейналдума AS.