Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вновь займёт пост наставника испанской национальной команды, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope.



По информации источника, Энрике сменит Роберта Морено на тренерской скамье сборной Испании в преддверии чемпионата Европы 2020 года. Королевская федерация футбола Испании (RFEF) может объявить о возвращении экс-тренера в ближайшее время.



Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.



Сборная Испания гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года ещё в середине октября. Морено посвятил выход национальной команды на Евро-2020 Луису Энрике.