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Жеребьёвка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября

Жеребьёвка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября
Футбол / Кубок России 0

22 ноября состоится жеребьёвка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Мероприятие пройдёт в Доме футбола и начнётся в 12:00 мск.

По итогам 1/8 финала турнира образовались следующие пары:

«Химки» — «Торпедо Москва»
«Шинник» Ярославль — «Урал» Екатеринбург
«Спартак» Москва — ЦСКА Москва
«Зенит» Санкт-Петербург — «Ахмат» Грозный

По регламенту Кубка России, в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием, при этом отсчёт разности выездов и приёмов начинается с 1/16 финала, а жеребьёвку по определению хозяев полей согласно сетке Кубка в соответствии с настоящим регламентом проводит совместная комиссия и департамент организации и проведения соревнований.

Таким образом, в паре участников «Химки» — «Торпедо» хозяином автоматически стал подмосковный клуб. Между участниками остальных пар будет проведена жеребьёвка.

Матчи 1/4 финала состоятся 4 и 5 марта 2020 года.

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