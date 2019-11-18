Жеребьёвка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября

22 ноября состоится жеребьёвка хозяев полей матчей 1/4 финала Кубка России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Мероприятие пройдёт в Доме футбола и начнётся в 12:00 мск.

По итогам 1/8 финала турнира образовались следующие пары:



«Химки» — «Торпедо Москва»

«Шинник» Ярославль — «Урал» Екатеринбург

«Спартак» Москва — ЦСКА Москва

«Зенит» Санкт-Петербург — «Ахмат» Грозный

По регламенту Кубка России, в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя — жребием, при этом отсчёт разности выездов и приёмов начинается с 1/16 финала, а жеребьёвку по определению хозяев полей согласно сетке Кубка в соответствии с настоящим регламентом проводит совместная комиссия и департамент организации и проведения соревнований.



Таким образом, в паре участников «Химки» — «Торпедо» хозяином автоматически стал подмосковный клуб. Между участниками остальных пар будет проведена жеребьёвка.



Матчи 1/4 финала состоятся 4 и 5 марта 2020 года.