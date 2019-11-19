Новиков: не могу сказать, почему «Динамо» до сих пор не чемпион

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков отказался ответить на вопрос, почему бело-голубые столько лет не могут стать чемпионами России.

«Почему «Динамо» до сих пор не чемпион? Не могу ответить на этот вопрос. Все мы этого хотим. С учетом того качества, в котором я нахожусь, будем пытаться и делать», — сказал Новиков в программе „Футбол России“.

В последний раз «Динамо» выигрывало золотые медали в 1976 году, став весенним чемпионом СССР. В Российской Премьер-Лиги лучшим достижением клуба было второе место в 1994 году.

«Динамо», набрав 18 очков в 16 играх, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Московский клуб опережает зону вылета на три очка, а зону переходных матчей — на одно.