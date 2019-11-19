Тренер «Динамо»: Бердыева на матче с «Сочи» я не видел

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, что он не видел Курбана Бердыева на стадионе во время товарищеского матча с «Сочи» (1:1). Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить сочинский клуб.

«Посыл закрыть товарищеский матч с «Сочи» был не с нашей стороны. Мы готовы были и транслировать его, и пустить болельщиков на стадион. В «Сочи» приняли такое решение, видимо, из-за турнирной таблицы и места, на котором они находятся. Наверное, были моменты, которые тренер хотел отработать. У них сейчас важнейший матч с «Уфой», он очень много значит и для команды, и для тренера. Нужно отнестись к этой ситуации с пониманием.



Видели ли на игре Бердыева? А он должен был там быть? Я не видел. Его точно не было на стадионе, более того я могу сказать, что доверие к Точилину со стороны руководства «Сочи» есть. Там делают всё возможное, чтобы результат пришёл. Я не сомневаюсь, что у них всё будет хорошо, а Точилин будет работать там долго и счастливо», — сказал Новиков в программе «Футбол России».