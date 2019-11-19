Кавани предложил Месси подраться во время матча. Лионель ответил согласием

Нападающий Эдинсон Кавани повздорил с форвардом Лионелем Месси во время товарищеского матча сборной Уругвая с Аргентиной. Как сообщает Ole, в одном из эпизодов между игроками произошёл эмоциональный разговор, в ходе которого Кавани предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: «Когда захочешь».

Драку предотвратили партнёры по команде. В итоге Кавани и Месси разошлись и продолжили игру.

Сам товарищеским матч, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд», завершился со счётом 2:2. За сборную Уругвая забили Эдинсон Кавани и Луис Суарес. В составе сборной Аргентины отличились Серхио Агуэро и Лионель Месси.

Напомним, ранее у Месси возник конфликт с главным тренером сборной Бразилии Тите.