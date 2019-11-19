«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Кавани контракт с зарплатой в € 7 млн в год

«Лос-Анджелес Гэлакси» ведёт переговоры с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, американский клуб предложил футболисту зарплату в размере в € 7 млн в год. В составе «Лос-Анджелес Гэлакси» Кавани может заменить шведского форварда Златана Ибрагимовича, который отказался продлевать контракт с клубом. Также Кавани входит в сферу интересов «Интера Майами» и «Атлетико».

Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В нынешнем сезоне 32-летний уругваец принял участие в шести матчах чемпионата Франции (четыре — в основном составе), в которых забил два гола. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.