«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Кавани контракт с зарплатой в € 7 млн в год
«Лос-Анджелес Гэлакси» ведёт переговоры с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, американский клуб предложил футболисту зарплату в размере в € 7 млн в год. В составе «Лос-Анджелес Гэлакси» Кавани может заменить шведского форварда Златана Ибрагимовича, который отказался продлевать контракт с клубом. Также Кавани входит в сферу интересов «Интера Майами» и «Атлетико».
Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В нынешнем сезоне 32-летний уругваец принял участие в шести матчах чемпионата Франции (четыре — в основном составе), в которых забил два гола. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.
Кавани предложил Месси подраться во время матча. Лионель ответил согласием
- 19 ноября 2019
-
15:58
-
15:54
-
15:47
-
15:41
-
15:20
-
14:55
-
14:43
-
14:36
-
14:27
-
14:17
-
14:05
-
13:39
-
13:33
-
13:26
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
12:56
-
12:47
-
12:46
-
12:24
-
12:11
-
11:57
-
11:49
-
11:42
-
11:28
-
11:19
-
11:02
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:14
-
09:58
-
09:50
-
09:31
Партнерский контент