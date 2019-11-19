Сборная Беларуси на выезде проиграла Черногории

В Подгорице на стадионе «Под Горицом» состоялся товарищеский матч между сборными Черногории и Беларуси. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт уже на 9-й минуте. Автором гола стал нападающий черногорской команды Стефан Мугоша. Спустя всего 5 минут хозяева удвоили своё преимущество усилиями полузащитника Сеада Хакшабановича. В дальнейшем командам не удалось забить ни одного мяча.



Сборные Черногории и Беларуси завершили выступление в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года и не смогли пробиться в финальную стадию турнира. Черногорцы заняли последнее место в группе с Англией, Чехией, Косово и Болгарией. Белорусская команда, проведя на один матч больше соперников, располагается на четвёртой строчке в группе с Германией, Нидерландами, Северной Ирландией и Эстонией.

