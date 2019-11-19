Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Беларуси на выезде проиграла Черногории

Сборная Беларуси на выезде проиграла Черногории
Футбол / Прочие турниры 0

В Подгорице на стадионе «Под Горицом» состоялся товарищеский матч между сборными Черногории и Беларуси. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт уже на 9-й минуте. Автором гола стал нападающий черногорской команды Стефан Мугоша. Спустя всего 5 минут хозяева удвоили своё преимущество усилиями полузащитника Сеада Хакшабановича. В дальнейшем командам не удалось забить ни одного мяча.

Сборные Черногории и Беларуси завершили выступление в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года и не смогли пробиться в финальную стадию турнира. Черногорцы заняли последнее место в группе с Англией, Чехией, Косово и Болгарией. Белорусская команда, проведя на один матч больше соперников, располагается на четвёртой строчке в группе с Германией, Нидерландами, Северной Ирландией и Эстонией.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
19 ноября 2019, вторник. 20:00 МСК
Черногория
Окончен
2 : 0
Беларусь
1:0 Мугоша – 9'   2:0 Хакшабанович – 14'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019