Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» может назначить на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо на странице в «Твиттере».



По информации источника, Моуринью готов вступить в переговоры с руководством лондонского клуба. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви намерен принять решение по данному вопросу в ближайшие часы. Напомним, ранее стало известно об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «шпор». Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15.



Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.