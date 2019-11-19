Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» может назначить на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо на странице в «Твиттере».
По информации источника, Моуринью готов вступить в переговоры с руководством лондонского клуба. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви намерен принять решение по данному вопросу в ближайшие часы. Напомним, ранее стало известно об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «шпор». Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.
- 19 ноября 2019
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