Созин: Дзюбу оскорбляли либо пьяные, либо те, у кого не всё в порядке с психикой

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался прокомментировал поведение болельщиков сборной России, которые оскорбляли нападающего Артёма Дзюбу во время матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).



«Сначала мне показалось, что наши фанаты кричали: «Дзюба лучший!». А если часть болельщиков решила, что можно оскорблять капитана сборной, то, наверное, им нечего было делать. Дзюба не протяжении своей карьеры не показал себя человеком, которому стоило бы кричать такие вещи. Я двумя руками не поддерживаю это, это не болельщики сборной России. Какая-то группе людей пришла на матч, увидела знакомую фамилию, и решила так показать себя. Это не красит любого человека, не важно, футбол это или театр.



Выбор Дзюбы для оскорблений для меня удивителен. Может, он просто очень популярный? Но Артём на протяжении своей карьеры не показал себя человеком, которому стоило бы кричать такие вещи.



Может, Дзюбу оскорбляли пьяные люди. Либо у них не всё в порядке с психикой. Трезвый человек, когда его сборная выигрывает, не будет оскорблять игрока своей сборной, тем более Дзюбу. Да ещё и при победном счёте», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч Сборная России набросала пятёрку мячей «карлику».