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Болельщики сборной скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

Болельщики сборной скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино
Футбол / Евро-2020 0

В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 между сборными Сан-Марино и России. К 40-й минуте счёт 0:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

С первых минут с гостевой трибуны стали доноситься оскорбления в адрес капитана национальной команды нападающего Артёма Дзюбы. В частности, российские болельщики несколько раз прокричали «Дзюба, Дзюба, иди [на фиг]».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его помогают Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.

За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) располагается на последней, шестой строчке.

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