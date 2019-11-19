Болельщики сборной скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 между сборными Сан-Марино и России. К 40-й минуте счёт 0:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



С первых минут с гостевой трибуны стали доноситься оскорбления в адрес капитана национальной команды нападающего Артёма Дзюбы. В частности, российские болельщики несколько раз прокричали «Дзюба, Дзюба, иди [на фиг]».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его помогают Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.



За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) располагается на последней, шестой строчке.

Мостовой: Дзюба может побить рекорд, но голы в ворота Сан-Марино никому не нужны