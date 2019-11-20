Генсек РФС: кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался прокомментировал поведение болельщиков национальной команды, которые оскорбляли нападающего Артёма Дзюбу во время матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).
«Большое спасибо сборной за отборочный цикл. Большое спасибо нашему капитану и лидеру — Артёму Дзюбе, который делает много для команды и футбола.
Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба молодец».
Мы все вместе сделаем всё, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы», – цитирует Алаева пресс-служба РФС.
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