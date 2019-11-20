Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе
«Тоттенхэм Хотспур» в своём официальном «твиттере» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью.
«Шпоры» опубликовали фотографию, на которой португальский специалист позирует с футболкой на клубной базе.
О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено сегодня, 20 ноября. Накануне лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».
Революция в «Тоттенхэме»: Почеттино убрали, новый тренер — Моуринью. Зачем?!
Две сенсационные новости из Лондона менее чем за сутки!
- 20 ноября 2019
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:49
-
15:39
-
15:23
-
15:14
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:20
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:11
-
13:08
-
12:47
-
12:27
-
12:26
-
12:23
-
12:13
-
11:56
-
11:54
-
11:39
-
11:24
-
10:46
-
10:33
-
10:29
-
10:16
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:41
Партнерский контент