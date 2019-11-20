Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе

«Тоттенхэм Хотспур» в своём официальном «твиттере» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью.



«Шпоры» опубликовали фотографию, на которой португальский специалист позирует с футболкой на клубной базе.

О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено сегодня, 20 ноября. Накануне лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.



Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».