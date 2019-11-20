Веретенников: не подойдя к трибуне, Дзюба показал, что он сильный человек

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников прокомментировал завершение отборочного этапа чемпионата Европы—2020 и высказал мнение о болельщиках, оскорблявших нападающего национальной команды Артёма Дзюбу.

«К таким выкрикам болельщиков я отношусь крайне негативно. На поле были футболисты, представляющие нашу страну. Вне зависимости от клубных пристрастий нужно с уважением относиться к игрокам. Не важно, чьи болельщики выкрикивали эти выражения в адрес Дзюбы. Когда футболисты надевают майки национальной сборной, они представляют страну. Такое отношение к нашим игрокам не красит болельщиков. Прежде всего нужно уважать себя, с уважением относиться к игрокам, которые решили главную задачу выхода в финальную стадию чемпионата Европы. Любой болельщик не имеет никакого права так себя вести.



Реакция Артёма на все эти выкрики понятна. Наверное, он из-за этого и не подошёл к трибуне. У нас в России принято бросаться из крайности в крайность. Самое главное, что Дзюба нашёл в себе силы не вступать с этими болельщиками в какие-то перепалки. Это говорит о том, что он достаточно сильный человек.



Мы вчера сделали то, что должны были сделать, — крупно обыграли соперника, который уступает нам в классе. Несколько игроков дебютировали в национальной сборной. Отборочному раунду я бы поставил отличную оценку — 24 очка в 10 матчах. После жеребьёвки было понятно, что Бельгия является фаворитом нашей группы. С остальными же командами сборная очень уверенно сыграла, не оставив никаких шансов. Перед началом отборочного цикла говорили, что шотландцы смогут составить нам конкуренцию. В итоге были две команды, которые разыграли первые места. Бельгия же показала, что пока нам сложно играть с ними на равных», — передаёт слова Веретенникова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.