Источник: Л. Энрике рассорился с Р. Морено, сменившим его в сборной Испании

Отношения между нынешним главным тренером сборной Испании Луисом Энрике и его экс-ассистентом Робертом Морено полностью испортились. Об этом сообщает Cadena Cope.

Согласно сообщению источника, шансы, что Энрике и Морено снова будут работать вместе, равны нулю. В то же время Football Espana со ссылкой на испанские СМИ утверждает, что первый обижен на экс-помощника по причине того, что тот ни разу не контактировал с ним за время смертельной болезни его дочери.

Напомним, Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. С марта 2019-го на тренерской скамье команды его начал заменять Морено. Летом Энрике объявил, что покидает должность наставника сборной из-за смертельной болезни 9-летней дочери. Королевская испанская футбольная федерация подписала с Морено полноценный контракт. Под руководством последнего сборная страны вышла на Евро-2020. Морено заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.

Отметим, что Морено был ассистентом Энрике во время его работы с «Ромой», «Сельтой» и «Барселоной».