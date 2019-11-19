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Журналист Лайнс: Луис Энрике не хочет видеть Роберта Морено в сборной Испании

Журналист Лайнс: Луис Энрике не хочет видеть Роберта Морено в сборной Испании
Футбол / Евро-2020 0

Льюис Лайнс, автор книги «Метод Луиса Энрике» о тренере Луисе Энрике, подтвердил информацию о том, что наставник хочет вернуться в сборную Испании.

«Больше всего меня удивляет то, что Луис Энрике решил вернуться в сборную, но хочет работать без Роберта Морено. Нет никаких оснований оправдывать это решение. Морено всегда поддерживал Луиса Энрике, они выиграли всё в «Барселоне», а Роберт был его фундаментальной частью. Надеюсь, что это не признак эгоизма, так как неизвестный тренер добился хороших результатов и повезёт сборную на чемпионат Европы.

Суровая реальность заключается в том, что Роберт Морено не будет вторым тренером у Луиса Энрике. Луис лично сказал Рубиалесу, что не хочет видеть Роберта на скамейке запасных. Всё это похоже на комедию. В настоящий момент адвокаты Роберта Морено собираются провести переговоры с федерацией. Если они не договорятся, то Роберт подаст в суд, так как у него есть действующий контракт», — приводит слова Лайнса Marca.

Напомним, что Луис Энрике покинул сборную Испании в июне 2019 года из-за тяжёлой болезни своей дочери, которая впоследствии скончалась.

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