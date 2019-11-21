Семак: меня может сменить Андерссон? Я не занимаюсь поиском тренера для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что наставник национальной команды Швеции Янне Андерссон может возглавить сине-бело-голубых.
«Я не занимаюсь поиском главного тренера для клуба. Поэтому все вопросы к руководству. Моё соглашение действует до конца мая, так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, где должен находиться на данном этапе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Ранее 43-летний специалист провёл полтора сезона в качестве главного тренера «Уфы». В минувшей кампании сине-бело-голубые под его руководством стали чемпионами Российской Премьер-Лиги.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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