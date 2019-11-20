Медведев: ждём восстановления Малкома, также надеемся на Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды Малкомом и Андреем Лунёвым, а также форвардом Александром Кокориным, который продолжает набирать форму после выхода на свободу по УДО 17 сентября текущего года.

«Ждём восстановления Малкома. Также надеемся на Кокорина. Он тренируется и набирает форму. Видно, что у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Лунёвым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду», — приводит слова Медведева твиттер-аккаунт «Радио «Зенит».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 16 туров. В активе сине-бело-голубых 36 очков.