Выиграй подписку на матчи английской Премьер-лиги!
«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш двух сезонных подписок на английскую Премьер-Лигу.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
После 12 туров турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 34 очками в активе возглавляет «Ливерпуль», которому удалось потерять на старте сезона лишь два очка. В топ-4 первенства также входят «Лестер Сити», «Челси» (оба — 26) и «Манчестер Сити» (25).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей.
- 21 ноября 2019
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19:39
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19:24
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19:09
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19:01
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18:53
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18:40
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18:20
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18:13
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17:59
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17:54
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17:39
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17:35
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17:34
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17:25
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17:21
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17:04
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16:51
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16:50
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16:34
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16:20
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16:18
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16:12
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16:00
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15:56
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15:52
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15:43
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15:42
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15:23
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15:18
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15:05
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14:40
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14:27
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14:18
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14:06
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14:04
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