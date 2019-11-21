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Хонда: моя цель на этот сезон — сохранить «Витесс» на пятом месте в Эредивизии

Хонда: моя цель на этот сезон — сохранить «Витесс» на пятом месте в Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

Новичок «Витесса», полузащитник Кейсуке Хонда высказался о предстоящем возвращении на поле, а также рассказал о своих целях на нынешний сезон.

«С нетерпением жду момента, когда вновь выйду на поле. Я не играл шесть месяцев, но при этом не имел возможности отдохнуть. Где бы я ни был — в Камбодже или Японии, — я везде занимался самостоятельно.

«Витесс» сейчас пятый. Моя цель на этот сезон — сохранить команду на этом месте. У нас много молодых игроков, а я обладаю большим опытом. Видел наш последний матч, где у нас возникли проблемы. Думаю, я смогу помочь со своим опытом», — приводит слова Хонды De Telegraaf.

Хонда подписал контракт с нидерландским клубом до окончания нынешнего сезона. Будучи свободным агентом, 33-летний японец достался клубу бесплатно.

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