Слуцкий: Хонда будет играть очень важную роль в «Витессе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда станет важным игроком для команды.

«Хонда будет играть со «Спартой» в это воскресенье. В Камбодже он тренировался для себя. Его физическая готовность находится на хорошем уровне. Он не стал более быстрым, но скорость никогда и не была его главным качеством. Он будет играть очень важную роль для нас как связующее звено между полузащитой и атакой. Он займёт роль, которую в прошлом сезоне у нас играл Мартин Эдегор», — цитирует Слуцкого De Telegraaf.

Напомним, Хонда подписал контракт с нидерландским клубом до окончания нынешнего сезона. Будучи свободным агентом, хавбек достался клубу бесплатно. Японец выступал под руководством Слуцкого в составе московского ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе «армейцев» в 127 матчах забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.