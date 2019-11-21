Сегодня, 21 ноября, президент Российского футбольного союза Александр Дюков провёл встречу с руководителями и владельцами клубов РПЛ, сообщает пресс-служба организации.
Одной из тем встречи стал анализ двигательной активности команд чемпионата России. Участники мероприятия обсудили также распространённость эффекта относительного возраста в российском футболе — значительное преобладание в командах футболистов, рождённых в первую половину года, над игроками, рождёнными во второй половине. Кроме того, президент РФС обсудил с руководством клубов реформу судейства, которая была одобрена на исполкоме 15 ноября, и развитие женского футбола.
«Прежде всего я очень рад, что все наши клубы хотят быть в курсе самых актуальных футбольных трендов. Это уже вторая наша встреча, и мы фиксируем положительные изменения в РПЛ, например рост интенсивности футбола. К сожалению, пока мы отстаём от ведущих лиг, где футболисты играют с большей нагрузкой, что влияет в том числе и на результаты их клубов в еврокубках, выступлениях национальных команд. Руководителям и тренерам РПЛ необходимо учитывать современные тенденции для того, чтобы наш футбол смог выйти на качественно новый уровень. Также вместе с клубами мы обсудили проблему «позднерождённых» детей, которая влияет на подготовку резерва. Надеемся, что клубы учтут мировой опыт по этой теме в работе своих академий», — сказал Дюков.
- 21 ноября 2019
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