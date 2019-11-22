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Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020

Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев высказался о группе B финального раунде чемпионата Европы 2020 года, в которой также сыграют национальные команды Бельгии и Дании.

«Думаю, для нас это скорее хорошо, что мы недавно играли с Бельгией. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее. Всегда говорят: мастерство — это когда ты даёшь полумомент футболистам высокого уровня и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем», — цитируют Оздоева «Известия».

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