Оздоев: Дзюба ещё молод и будет долго играть за сборную

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о возможном выходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
«Дзюба спокойно побьёт этот рекорд. Он ещё молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», — приводят слова Оздоева «Известия».
В настоящее время Дзюба с 24 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. Александр Кержаков (30) лидирует в списке, Владимир Бесчастных (26) – второй.
Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).
Ранее стали известны два из трёх соперников России по групповому этапу. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания.
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