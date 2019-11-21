Оздоев: Дзюба ещё молод и будет долго играть за сборную

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о возможном выходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

«Дзюба спокойно побьёт этот рекорд. Он ещё молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», — приводят слова Оздоева «Известия».

В настоящее время Дзюба с 24 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. Александр Кержаков (30) лидирует в списке, Владимир Бесчастных (26) – второй.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).

Ранее стали известны два из трёх соперников России по групповому этапу. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания.