Моуринью провёл первое собрание с игроками «Тоттенхэма»

Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью провёл собрание с командой, сообщает издание Sport Witness со ссылкой на Record.

Моуринью сообщил игрокам, что они намного лучше, чем то, что показывает таблица английской Премьер-лиги в настоящее время.

У него также были личные беседы с Уго Льорисом, Гарри Кейном, Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном, которых он пытался убедить остаться, несмотря на ситуацию с их контрактами.

Согласно информации издания, в речи Моуринью были такие слова: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите».

«Я не повторю старых ошибок. Я допущу новые!» Первая пресс-конференция Моуринью Жозе, мы скучали.

Напомним, что 19 ноября, с поста главного тренера «Тоттенхэма» ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший клуб с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



