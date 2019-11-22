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«Айнтрахт» сыграет в форме против расизма и дискриминации

«Айнтрахт» сыграет в форме против расизма и дискриминации
Футбол / Германия 0

Немецкий «Айнтрахт» подготовил специальную форму к матчу 12-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».

На груди будет нанесена надпись и флаги стран мира. Идея в том, чтобы призвать людей отказаться от расизма и иных форм дискриминации.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Айнтрахта».

Матч «Айнтрахт» — «Вольфсбург» состоится 23 ноября на «Коммерцбанк-Арене». Начало игры — в 17:00 мск.

После 11 туров чемпионата Германии «Айнтрахт» имеет в своём активе 17 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице. «Вольфсбург» (17) – на 10-м месте.

Напомним, что ранее «Айнтрахт» был замешан в скандале, когда защитник франкфуртского клуба Давид Абрахам спровоцировал конфликт во время матча 11-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (0:1). В концовке встречи при счёте 0:1 Абрахам умышленно врезался в главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха, сбив его с ног.

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