Исполнительный директор «МЮ» Вудворд был одним из первых, кто поздравил Моуринью

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, что исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд был одним из первых, кто поздравил его с назначением в лондонском клубе.
«Я получил сообщения с поздравлениями от всех и отовсюду, от моих бывших клубов. Возможно, я должен извиниться, что не смогу ответить на оставшиеся 500 сообщений. Всего их было около 700, и я ответил примерно на 200 сообщений.
Мне было интересно наблюдать, что так много людей из моего прошлого клуба выразили мне симпатию и уважение. Мне было очень приятно. И все они были особенные. Первое я получил от управляющего директора «Манчестер Юнайтед» Ричарда Арнольда, а 3-е, 4-е или 5-е от исполнительного директора «МЮ» Эда Вудворда. Они были моими боссами», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
- 22 ноября 2019
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:30
-
09:23
-
08:37
-
08:30
-
06:29
-
04:45
-
04:00
-
03:14
-
02:17
-
01:25
-
00:49
-
00:43
-
00:20
-
00:14
- 21 ноября 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
23:05
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:48
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
20:58
-
20:49
-
20:27
-
20:24