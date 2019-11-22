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Кирьяков объяснил, почему Бакаева нельзя назвать одним из лучших футболистов РПЛ

Кирьяков объяснил, почему Бакаева нельзя назвать одним из лучших футболистов РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлении полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в нынешнем сезоне.

«Были матчи, которые он вытаскивал практически в одиночку. За счёт индивидуальных качеств Зелимхан способен перевернуть ход встречи. Это говорит о том, что у него есть хороший потенциал, но, для того чтобы выйти на определённый уровень, нужна стабильность. Как говорили в моё время, из пяти матчей три ты должен отыграть здорово, один — хорошо и лишь в одном имеешь право дать слабину. Когда Бакаев начнёт играть по такому графику, можно будет говорить о том, что он один из лучших футболистов РПЛ», — приводит слова Кирьякова «RT на русском».

В нынешнем сезоне 23-летний Бакаев провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись 3 голами (1 – с пенальти) и 7 результативными передачами.

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