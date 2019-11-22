Гацкан: с Бердыевым «Спартак» стабильно боролся бы за Лигу чемпионов

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан выразил мнение о бывшем главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве и оценил возможность своей команды завершить сезон в верхней части турнирной таблицы.
«Если бы Бердыев пришёл в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов.
Сейчас нашему клубу хотелось бы закончить в восьмёрке, ну и снова опередить «Спартак» тоже было бы неплохо, ха-ха! Если честно, думаю, ни мы, ни «Спартак», ни кто-либо другой не сможет ворваться в первую пятёрку. Если только за шестое место будет борьба, которое может стать еврокубковым при определённых раскладах. За него «Спартак» побороться сможет», — приводит слова Гацкана Sport24.
- 22 ноября 2019
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