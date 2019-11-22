Агент Маньяков: цена Ал. Миранчука для Европы — не больше € 10 млн
Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о стоимости полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, которым интересуется туринский «Ювентус».
«Цена Миранчука для Европы — не больше € 10 млн. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьёзных перформансов на европейской арене у него тоже ещё не было. Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Миранчук забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.
Агент Зинченко: Ал. Миранчук стоит € 20-30 млн
- 22 ноября 2019
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