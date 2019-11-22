Агент Зинченко: Ал. Миранчук стоит € 20-30 млн

Алан Прудников, агент украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, поделился мнением о возможной продаже хавбека московского «Локомотива» Алексея Миранчука в туринский «Ювентус».
«Объективно по потенциалу, возрасту и дальнейшему выхлопу Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов. Я могу хоть завтра миллионов 20 сразу и 3-5 миллионов бонусами принести и положить на стол в клуб. Но думаю, у руководства клуба цели другие. Во-первых, удержать игрока, а если и отпускать, то цену ждут космическую за 30. То, что касается «Ювентуса», то Фабио Паратичи всегда очень долго, но конкретно ведёт каждую сделку, и скажу так, он не будет переплачивать, сейчас в Европе очень много клубов перешли на систему, где клуб платит только 60-70% от ожидаемо запрашиваемой суммы, остальное бонусами и процентами со следующей продажи.
То, что касается Миранчуков, если у них есть желание поиграть в топовых футбольных странах, то в ближайшие два трансферных окна их агентам надо очень сильно поднапрячься, чтобы их клиенты не застряли в профессиональном развитии и не остались играть в России», — сказал Прудников корреспонденту «Чемпионата».
- 22 ноября 2019
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