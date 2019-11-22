Роналду отреагировал на невключение в заявку на матч с «Аталантой»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в «Инстаграм», в котором сообщил, что продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не попал в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».
«Сосредоточен на восстановлении и скорейшем возвращении в строй», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Напомним, в двух последних матчах за клуб Роналду был заменён. После этого в туринском клубе сообщили, что у форварда имеются проблемы со здоровьем. Несмотря на это, футболист отыграл полностью два матча за сборную Португалии.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»
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