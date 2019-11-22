«Ждала сильнее, чем свадьбу». Жена поздравила Беляева с дебютом в сборной

Кристина Беляева, жена защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева, поздравила мужа с дебютным матчем в составе сборной России. Футболист полностью сыграл во встрече отбора на Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Поздравляю самого лучшего мужа на планете, моего Льва, с важнейшей ступенькой в его карьере — дебютом за национальную сборную страны!!! Признаюсь, сейчас мне кажется, я ждала этого даже сильнее, чем нашу собственную свадьбу. И вот настал этот день, к которому мой Лев шёл упорно, целенаправленно, не сворачивая!

Я безгранично счастлива и горда, так как, зная изнутри его непростой серпантиновый путь, наблюдая изо дня в день его труды и непреклонную волю характера, позволяющую ему перемалывать все препятствия и домыслы в сухую труху, я без тени смущения могу сказать, что он это действительно заслужил! Упорством, работой над собой и любовью к своей профессии.

Я бесконечно рада, что этот путь мы проходим вместе, ведь видеть собственными глазами, как у мужа вырастают крылья в тот момент, когда он крепко держит меня за руку на пути к вершине своего личного Эвереста, — это бесценно.

Впереди много труда, столько нужно доказать и подтвердить, и я знаю, что мой викинг победит, как твёрдо знала, что он будет в составе сборной России, когда после тяжёлой травмы он переходил в «Шинник»! Andiamo avanti (двигаемся дальше. — Прим. «Чемпионата»), моя бородатая Вселенная! Пусть Бог будет рядом с тобой в каждом матче», — написала Беляева в «Инстаграме».