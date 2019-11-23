Наставник пообещал подарить авто тому, кто забьёт бисиклетой. Он сдержал слово

Главный тренер «Гремио» Ренато Порталуппи пообещал своим игрокам, что подарит автомобиль тому, кто сможет забить гол ударом в падении через себя. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник сдержал слово.

Так, в матче 32-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе», который состоялся 10 ноября, забить бисиклетой удалось полузащитнику «Гремио» Лусиано. Этот гол остался единственным во встрече.

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Не прошло и двух недель, как Порталуппи сдержал обещание. Тренер предъявил журналистам чек, подтверждающий, что он перевёл Луисано сумму, эквивалентную € 9 тыс. По его словам, футболист отказался от автомобиля и пожелал получить обещанное деньгами.