Малком: в «Зените» отличные игроки, мы можем выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 27 ноября.

«В „Зените“ есть отличные игроки, такие как Дзюба и Азмун. В обороне есть опытный Иванович. Думаю, что с тем составом, который у нас есть, мы можем выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

С «Лионом» будет хороший матч при прекрасной атмосфере. Я действительно хочу сыграть, думаю, что исход этой встречи решат мелкие детали. Нам нужно будет забивать… У «Лиона» в составе много качественных игроков: Депай, Траоре, Ауар — да практически вся команда. Но в Лиге чемпионов никто не играет вторым составом и нет лёгких матчей", — приводит слова Малкома RMC Sport.