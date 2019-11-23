«Привет, легенда». «Рубин» обратился к Сутормину
Пресс-служба «Рубина» поприветствовала полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».
В «твиттере» клуба было опубликовано фото 25-летнего хавбека со следующим комментарием: «Привет, легенда!».
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».
Напомним, минувшим летом Сутормин перешёл из «Оренбурга» в «Рубин». Однако через несколько дней было официально объявлено о трансфере полузащитника в «Зенит».
В текущем сезоне футболист принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 4 забитых мяча. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.
Сутормин рассказал о самом необычном случае встречи с фанатами
- 23 ноября 2019
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