«Привет, легенда». «Рубин» обратился к Сутормину

Пресс-служба «Рубина» поприветствовала полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».

В «твиттере» клуба было опубликовано фото 25-летнего хавбека со следующим комментарием: «Привет, легенда!».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».

Напомним, минувшим летом Сутормин перешёл из «Оренбурга» в «Рубин». Однако через несколько дней было официально объявлено о трансфере полузащитника в «Зенит».

В текущем сезоне футболист принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету 4 забитых мяча. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.