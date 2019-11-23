Хусаинов: Казарцев ошибочно назначил 2-й пенальти в матче «Динамо» — «Ростов»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева, который обслуживал матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов» — 2:1.



«Казарцев ошибочно назначил 2-й пенальти в матче «Динамо» — «Ростов». Опасная игра была, но это свободный удар, а не пенальти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Второй 11-метровый был назначен на 90-й минуте при счёте 1:1.

«Динамо», набрав 21 очко, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Ростов» (30) — на 3-м месте.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 1 декабря. «Ростов» на своём поле 30 ноября примет «Урал».