Сарри: надеюсь, Роналду будет готов к следующему матчу Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после выездного матча 13-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (3:1).

«Это была увлекательная игра с высоким темпом и интенсивностью. Такое не часто увидишь в Серии А. Мы потеряли самообладание после того, как «Аталанта» не реализовала 11-метровый удар. Думали о чём угодно, но только не о футболе, позволили сопернику взять полный контроль над игрой. Они заслуженно вели в счёте. Нам повезло сравнять счёт. С того момента мы поверили, что сможем победить.

Надеюсь, Криштиану Роналду будет готов к матчу Лиги чемпионов во вторник. У него есть небольшая проблема, которая мешает ему тренироваться должным образом. Многое зависит от того, как он себя чувствует, от степени его усталости и необходимости в отдыхе. Сейчас важно найти такой способ тренировки, который бы не оказывал чрезмерное давление на его колено», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

26 ноября «Ювентус» в Турине проведёт матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», начало — в 23:00 мск.