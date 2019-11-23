Маскерано продолжит карьеру в «Эстудиантесе»

Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» анонсировал переход полузащитника Хавьера Маскерано. Официально соглашение между сторонами будет подписано в ближайшие дни.

Маскерано поужинал с президентом «Эстудиантеса» Хуаном Себастьяном Вероном, с которым ранее выступал за национальную команду Аргентины.

Фото можно посмотреть на странице «Эстудиантеса» в «Инстаграме».

С начала 2018 года Маскерано защищал цвета китайского «Хэбей Чайна Форчун». Ранее 35-летний игрок играл в каталонской «Барселоне», «Ливерпуле», лондонском «Вест Хэм Юнайтед», бразильском «Коринтиансе» и аргентинском «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне Хавьер отдал 9 результативных передач в 25 матчах китайской Суперлиги.

«Эстудиантес» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.