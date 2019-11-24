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«Интер» разгромил «Торино» в Серии А

«Интер» разгромил «Торино» в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Торино» проиграл «Интеру» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска, которому ассистировали Филиппо Мели и Даниэле Биндони.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Матиас Весино. На 32-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Стефан де Врей с передачи Кристиано Бираги. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Ромелу Лукаку с паса Марсело Брозовича.

«Интер», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (14) — на 12-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20

Италия - Серия А. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 12'   0:2 де Врей – 32'   0:3 Лукаку – 55'
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