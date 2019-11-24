«Интер» разгромил «Торино» в Серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии «Торино» проиграл «Интеру» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска, которому ассистировали Филиппо Мели и Даниэле Биндони.
Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Матиас Весино. На 32-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Стефан де Врей с передачи Кристиано Бираги. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Ромелу Лукаку с паса Марсело Брозовича.
«Интер», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (14) — на 12-м месте.
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