Стерлинг — об отменённом голе в ворота «Челси»: чёрт, VAR убьёт меня

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал отмену своего гола из-за офсайда в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (2:1). Мяч Стерлинга не был засчитан после просмотра видеоповтора.

«Рад, что снова обновил свою статистику отменённых голов с помощью VAR. Чёрт, эта штука убьёт меня, бро», — написал игрок на своей странице в «Твиттере», добавив к сообщению хештег «проклятый».

Фото можно посмотреть на странице Рахима Стерлинга в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Рахим забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На этот момент 24-летний английский форвард является лучшим бомбардиром манкунианского клуба.