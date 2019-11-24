Стерлинг — об отменённом голе в ворота «Челси»: чёрт, VAR убьёт меня
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал отмену своего гола из-за офсайда в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (2:1). Мяч Стерлинга не был засчитан после просмотра видеоповтора.
«Рад, что снова обновил свою статистику отменённых голов с помощью VAR. Чёрт, эта штука убьёт меня, бро», — написал игрок на своей странице в «Твиттере», добавив к сообщению хештег «проклятый».
Фото можно посмотреть на странице Рахима Стерлинга в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Рахим забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На этот момент 24-летний английский форвард является лучшим бомбардиром манкунианского клуба.
Лэмпард сыграл смелее, чем Гвардиола. «Челси» даже больше владел мячом
Но одно решение Гвардиолы в перерыве всё изменило, и «Сити» вернул контроль над игрой.
- 24 ноября 2019
-
14:30
-
14:29
-
14:12
-
14:01
-
13:38
-
13:34
-
13:25
-
13:09
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:21
-
12:01
-
11:31
-
11:31
-
11:03
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:05
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
08:11
-
05:24
-
04:26
-
03:25
-
02:01
-
01:51
-
01:34
Партнерский контент