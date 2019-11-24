Шикарный гол Муссе в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Видео

«Шеффилд Юнайтед» увеличил разрыв в счёте в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». На 52-й минуте после дальнего удара отличился нападающий Ли Муссе.
Муссе получил передачу в центре поля, протащил мяч до штрафной и точным дальним ударом поразил ворота гостей.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, 13-й тур АПЛ стартовал 23 ноября матчами «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), «Борнмут» — «Вулверхэмптон» (1:2), «Арсенал» — «Саутгемптон» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» (0:2), «Эвертон» — «Норвич Сити» (0:2), «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (1:2), «Уотфорд» — «Бёрнли» (0:2) и «Манчестер Сити» — «Челси» (2:1).
В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».
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