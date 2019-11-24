Гол Уильямса после бильярдного удара в матче «ШЮ» — «МЮ». Видео

«Манчестер Юнайтед» отыграл один мяч в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». На 72-й минуте результативным ударом отметился защитник гостей Брендон Уильямс.



Даниэль Джеймс прошёл вперёд по правому флангу атаки и навесил в центр на линию вратарской, откуда Крис Башам головой неудачно вынес мяч прямо на Уильямса, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний нижний угол ворот хозяев.

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Напомним, 13-й тур АПЛ стартовал 23 ноября матчами «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), «Борнмут» — «Вулверхэмптон» (1:2), «Арсенал» — «Саутгемптон» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» (0:2), «Эвертон» — «Норвич Сити» (0:2), «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (1:2), «Уотфорд» — «Бёрнли» (0:2) и «Манчестер Сити» — «Челси» (2:1).

В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».