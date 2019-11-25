Сульшер: в прошлом сезоне «МЮ» пропустил бы 4-5 голов и не отыгрался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:3).
«Иногда футбол выходит за рамки тактики. Можно сравнить, с какой энергией мы играли в первом тайме, и как команда поверила в себя, когда забила гол.
Команда нынешнего сезона очень отличается от той, которая была в прошлом сезоне. Парни никогда не сдаются. В прошлом сезоне мы бы пропустили 4-5 голов и не отыгрались. Мы бы не смогли вернуться в игру.
В первом тайме «Шеффилд Юнайтед" хотел победить больше, чем мы. У нас не было ударов по воротам соперника в первом тайме и это недопустимо», — приводит слова Сульшера ВВС.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (17) — на 9-м месте.
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