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У Фергюсона и директора «МЮ» состоялась жаркая дискуссия во время матча с «ШЮ»

У Фергюсона и директора «МЮ» состоялась жаркая дискуссия во время матча с «ШЮ»
Футбол / Англия 0

У бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и исполнительного директора манкунианского клуба Эда Вудворда состоялась жаркая беседа во время матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед».

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun Football.

Матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 3:3. «Красные дьяволы» забили три мяча в течение семи минут — с 72-й по 79-ю. В их составе результативные удары на счету Брендона Уильямса, Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рашфорда. Хозяева третий мяч забили на 90-й минуте.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место. В активе команды Уле-Гуннара Сульшера 17 очков после 13 туров.

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, забив 6 голов на двоих
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