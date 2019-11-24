У Фергюсона и директора «МЮ» состоялась жаркая дискуссия во время матча с «ШЮ»
У бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и исполнительного директора манкунианского клуба Эда Вудворда состоялась жаркая беседа во время матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед».
Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun Football.
Матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 3:3. «Красные дьяволы» забили три мяча в течение семи минут — с 72-й по 79-ю. В их составе результативные удары на счету Брендона Уильямса, Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рашфорда. Хозяева третий мяч забили на 90-й минуте.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место. В активе команды Уле-Гуннара Сульшера 17 очков после 13 туров.
«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, забив 6 голов на двоих
- 24 ноября 2019
-
23:33
-
23:26
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:24
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:35
-
20:27
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:33
Партнерский контент