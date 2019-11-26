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А. Сафонов: сейчас дают ЗМС за 8-е место на ЧМ, а раньше хотели лишить за 2-е

А. Сафонов: сейчас дают ЗМС за 8-е место на ЧМ, а раньше хотели лишить за 2-е
Футбол / Евро-2020 0

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Мы же не сборная Финляндии, которая впервые попала на соревнования такого ранга. В своё время Россия побеждала на чемпионате Европы. Но времена меняются. Сейчас наши футболисты получают заслуженных мастеров спорта за восьмое место на чемпионате мира. Ранее сборную СССР хотели лишить аналогичного звания за второе место на ЧЕ, когда проиграли югославам. То есть меняется уровень и, соответственно, требования и ожидания. Я же считаю, что удовлетворительным результатом для нашей сборной на ЧЕ-2020 будет выход из группы. Задача гораздо сложнее, чем декларируется некоторыми СМИ и экспертами. Помимо Бельгии у нас в группе Дания. А это довольно крепкая команда. А четвёртой может стать Финляндия или Уэльс. С одними мы уже как-то на ЧЕ «соревновались». И вспоминать не хочется», — приводит слова Сафонова «Новый Век».

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