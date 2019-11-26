«Ювентус» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы туринского «Ювентуса» и мадридского «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Атлетико».

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Рэмси, Роналду, Дибала.



«Атлетико»: Облак, Лоди, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Коке, Парти, Эррера, Сауль, Витоло, Мората.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Его ассистентами на линиях будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Ювентус», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (7) — на 2-м месте.