«Ювентус» – «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ювентус» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Ювентус» выиграет и не пропустит за 3.25.



«Еще один топ-матч в Лиге чемпионов между командами, у которых свои счеты друг с другом.



«Атлетико» — всегда неприятный соперник, и в этом сезоне команда Симеоне очень мало пропускает. Если смотреть статистику, у мадридцев отличная оборона. Но все же, глядя на игру команды, есть впечатление, что она уже не так сильна, как в прошлом сезоне. Мне кажется, отрицательно сказался уход Диего Година. Он был не только образцовым защитником, но и лидером по характеру. Его характера команде сейчас не хватает, и думаю, это может сказаться в матче с таким сильным соперником, как «Ювентус».



«Юве» был силен и при Массимо Аллегри, но мне очень нравится работа нового тренера Маурицио Сарри. Видно, как команда преображает стиль, теперь она лучше использует короткие передачи и моментальный прессинг при потере мяча. Да, у туринцев есть потери (Кьеллини, Дуглас Коста, под вопросом еще несколько игроков), но глубина состава сейчас настолько мощная, что это не скажется на результате.



Учитывая, как Роналду (а он похоже, поправился) любит играть против «Атлетико», а также очевидные проблемы мадридцев в атаке, предлагаю поставить на сухую победу хозяев», — сказал Гратакос.



«Ювентус» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне получит «двойку» от «старой синьоры» Букмекеры предлагают удивительно щедрый коэффициент на два или более гола «Ювентуса».